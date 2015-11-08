

1 Kasım seçimlerinde en büyük oy kaybını yaşayan MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştiriler devam ediyor. Son olarak Karadeniz şarkıları seslendiren İsmail Türüt Bahçeli'yi hedef aldı ve 'Ben derdimi anama izah edemiyorum, beni doğuran anama partimi izah edemiyorum' diye konuştu.







MHP KAYBETMEDİ BAHÇELİ KAYBETTİ







Vahdet'e konuşan İsmail Türüt, şunları söyledi: “Bu seçimi MHP kaybetmedi, Devlet Bahçeli kaybetti. Bunun izahı bu. Bu dava bunu hak etmiyor. Milletin istediğini anlayamadın mı zaten iktidar olamazsın. Milletin derdini anlayacaksın. Bunlar anlayamadılar. Milletin, Ak Parti'den çok fazla razı olduğu için onlara oy verdiği falan yok. Devlet Bahçeli'nin tutumu, ‘ona olmaz, buna olmaz' e ne olur kardeşim? Olan şeyi koy ortaya. Ortaya koyduğun bir şey de yok. Böyle bir şey olamaz.







BEN DERDİMİ ANAMA İZAH EDEMİYORUM







Ben derdimi anama izah edemiyorum, beni doğuran anama partimi izah edemiyorum. Başkasına nasıl anlatayım? Bunun özeti bu. Şunu da söylemek istiyorum. Bu milletten Allah razı olsun. Ne olursa olsun üç hilali yere düşürmedi” diye konuştu.







“BİZE BİR LİDER LAZIM”







“Bu ülkede eğer MHP bir yere gelmek istiyorsa öncelikle Devlet Bahçeli ve mevcut yönetim gitmeli, yerine yeni yönetim yeni başkan gelmeli” ifadelerini kullanan Türüt, “Bu iş geçti, tamam. Bizim şimdi silkinip kendimize gelmemiz için bu yönetimin değişmesi gerekiyor. Başka bir yolu yok. Devlet Bey, saygınlığını koruması için çıkıp, ‘Benden bu kadar' demesi lazım. Millet MHP'ye hayır demiyor, size hayır diyor. Kaybeden sizsiniz. Bunun altını çizmek lazım. Bize bir lider lazım. Birçoğunu da çok severim. Ancak hiç kusura bakmasınlar. Şu anki mevcut kadronun hiç birisi olmaması lazım. Ben onların yerinde olsam bunu kendi elimle yaparım” şeklinde konuştu.