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İsmail Küçükkaya'nın ByLock İddiasının İsim Benzerliğine Dayandığı Ortaya Çıktı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN BYLOCK İDDİASININ İSİM BENZERLİĞİNE DAYANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İsmail Küçükkaya'nın Bakan Kaya ve eşi ile ilgili ByLock iddiasını inceleyen Emniyet birimleri, Küçükkaya'nın bir isim benzerliğinden yararlanmaya çalıştığını belirledi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : İsmail Küçükkaya'nın Bylock İddiasının İsim Benzerliğine Dayandığı Ortaya Çıktı(10/10)6

Fox TV sözcüsü İsmail Küçükkaya'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ile ilgili olarak ortaya attığı ByLock iddiasının 'isim benzerliğine' dayandığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü detaylı inceleme ile iddianın bir isim benzerliğinden yola çıkarak oluşturulduğunu ortaya koydu.

5 'İLYAS KAYA' DAHA VAR

ByLock iddiasını öne süren İsmail Küçükaya'ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen cevapta, "81 il Emniyet Müdürlüklerimize gönderilen ByLock listelerinde Sayın Bakan'ın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır" denilmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların gerçekdışı olduğunu, yalan yanlış bilgilerle toplumu yanıltmayı amaçladığını belirten Emniyet Genel Müdürdüğü, bir yandan da olayın çıkış noktasını araştırdı. Emniyet birimleri ByLock listelerinde detaylı inceleme yürüttü. Listelerde Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile aynı isimde 5 kişi daha bulunduğunu saptadı. Bu isimlerden birinin eşinin de adı Fatma Kaya olarak kayıtlarda yer alıyordu. Bu isim benzerliği İsmail Küçükkaya'nın ByLock iddiasını gündeme getirmesine neden oldu.

T.C. KİMLİK NUMARASI ESAS

Emniyet yetkilileri, ByLock listelerinde yapılan sorgulamalarda yanlış değerlendirmelere yol açmamak için T.C. kimlik numarası üzerinden çalışma yapıldığına da dikkat çekti. Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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