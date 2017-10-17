Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in Cezasının Silinmesine Sert Çıktı
Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
Yanında Çalıştığı Besiciyi Öldüren Afgan Çobandan Tecavüz Savunması
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 10 Maddelik Yanıt! İsim Vermeden Hadsiz Dedi
Şenol Güneş, Monaco Maçında Oğuzhan Ve Gökhan'ı Yedek Bıraktı
Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!
Aracının Üzerine Vinç Düşen Çinli, Sapasağlam Çıkarak Herkesi Şaşırttı
22 Yaşındaki Amerikalı, Camiye Giden 17 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Öldürdü!
İsmail Küçükkaya Ve Fidel Okan, Haklarında Başlatılan Soruşturma Nedeniyle İfadeye Çağrıldı
Beşiktaşlı Taraftarlardan Yönetime Monaco Tepkisi
3'üncü Kez Ameliyat Edilen Baykal'la İlgili Son Açıklama: Hentom Temizlendi
Monaco-Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Son Dakika! Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
Abd Büyükelçisi Bass'ın Tehdidinden Sonra, Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Akhisarspor Maçlarından Sonra, Trabzonspor'da 3 Teknik Direktör 1 Başkan İstifa Etti
Kerkük'ten Ağlayarak Kaçan Peşmerge, Pazarlığa Başladı!
Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Mersin'deki Saldırıda 17'si Polis 18 Kişi Yaralandı
Tff, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Ve Ryan Babel'i Pfdk'ya Sevk Etti
Şırnak'taki Maden Ocağı Faciasıyla İlgili Enerji Bakanlığından Açıklama: Ruhsatsız Ve Kaçak
Sınır Karakolundan Acı Haber! Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan, Haklarında Başlatılan Soruşturma Nedeniyle İfadeye Çağrıldı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE FİDEL OKAN, HAKLARINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan ifadeye çağrıldı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : İsmail Küçükkaya Ve Fidel Okan, Haklarında Başlatılan Soruşturma Nedeniyle İfadeye Çağrıldı(5/10)1

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock kullandığını ve çiftin bu nedenle boşandığını iddia eden Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında, Bakan Kaya'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET VE HÜKÜMETİ AŞAĞILAMA" SUÇLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi hakkındaki sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İFADEYE ÇAĞRILDIRLAR

Küçükkaya ve Okan, savcılık tarafından soruşturmaya çerçevesinde ifade vermeye çağrıldı. Her iki şüphelinin Bakan hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce de yalanlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsmail  Küçükkaya  Ve  Fidel  Okan  Haklarında  Başlatılan  Soruşturma  Nedeniyle  İfadeye  Çağrıldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER