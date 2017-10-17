İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE FİDEL OKAN, HAKLARINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan ifadeye çağrıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock kullandığını ve çiftin bu nedenle boşandığını iddia eden Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında, Bakan Kaya'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET VE HÜKÜMETİ AŞAĞILAMA" SUÇLAMASI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi hakkındaki sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İFADEYE ÇAĞRILDIRLAR
Küçükkaya ve Okan, savcılık tarafından soruşturmaya çerçevesinde ifade vermeye çağrıldı. Her iki şüphelinin Bakan hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce de yalanlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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