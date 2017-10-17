İSMAİL KÜÇÜKKAYA, BAKAN FATMA KAYA'DAN CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ
İsmail Küçükkaya, "Eşinde ByLock çıktı, hemen boşanma davası açtı" dediği Aile Bakanı Kaya'dan bugün canlı yayında özür dilerken, "ByLock iddiasının arkasındayım." dedi.
Fox TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya, dün dile getirdiği "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" iddiasıyla ilgili bugün canlı yayında özür diledi. Küçükkaya, dilediği özrün sadece "boşanma" kısmı için olduğunun altını çizerek, Bakan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığı iddialarının arkasında olduğunu ifade etti.
BAKAN KAYA: TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR
İsmail Küçükkaya, dün sabahki yayında "Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" dedi. Bunun üzerine Bakan Kaya sosyal medya hesabından "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" diye tepki gösterdi.
BOZDAĞ: BU ÇOK AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTIDIR
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu çok açık bir itibar suikastıdır ve bu çok açık bir ahlaksızdır. (...) Bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu terör örgütünün propagandasına kendilerini alet etmektedirler" demişti. "FATMA BETÜL SAYAN KAYA'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"
İsmail Küçükkaya bugünkü yayında "MİT'in Bylock listesini gördüğünü tekrarladı ve Aile Bakanı Kaya'dan "boşanma davası açtı" iddiası için özür dilerken, "eşinde Bylock çıktı" iddiasının arkasında olduğunu söyledi. "Bir Bylock listesi gördüm. Orada çok önemli işadamları, bazı siyasilerin isimleri ve bir bakanın da eşinden bahsediliyordu. İşin arkasındayım, takibindeyim. Özel hayatlara girmek istemem, bir kadını asla rencide etmek istemem. Orada susmayı tercih ederim" diye konuşan İsmail Küçükkaya, "Olayın bir kısmında değil, öbür kısmında 'boşanma kararı aldı' demiştim canlı yayında. O kısma hiç girmemeliydim. Canlı yayında 3 saat konuşunca böyle şeyler oluyor. Haberin peşindeyimdir her zaman ama hiçbir zaman bir kadını üzmek istemem. Dolayısıyla üzdüysem, olayın özel hayata ilişkin kısmı nedeniyle bakandan, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diliyorum, olayın bu kısmıyla ilgili.
Ama haberimin özü konusunda takipte olduğumu da söylemek isterim" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Artvin Sular Altında! Yağmur Yağdı, Böyle Oldu
- Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor
- Barzani'nin Partisi Kerkük İçin Meydan Okudu: Güç Kullanıp Geri Alırız
- Anne-Babalar Dikkat! İşte Çocukları İntihara Sürükleyen Mavi Balina!
- Kerkük'te Türkmenler, Pkk'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları 226,5 Milyar Dolar Oldu
- Başbakan'dan Vatandaşa Müjde: Emlak Ve İletişim Vergisi Düşecek
- İran, Türk İhracatçısı İçin Konsolosluk Onayı Şartını Kaldırdı
- Başbakan'dan Esnafa Müjde: İşletme Kredisi Sınırı, 150 Binden 200 Bine Çıkarıldı
- Şiddet Mağduru Kadına Sanayiciden İş Desteği
SPOR HABERLERİ
- Murat Ülker, Satışa Çıkarılan Newcastle United'a Talip Oldu
- Ünlü Yorumcudan Aykut Kocaman'a Salvo: Boş Boş Konuşuyor
- Çocukları Seramoniye Çıkarmak Artık Paralı! İşte Fiyatı
- Maç Günü Sabaha Kadar Çay İçen Futbolcu, Kadro Dışı Kaldı
- Spor Bakanından Saldırıya Uğrayan G.Saray Taraftarına Geçmiş Olsun Telefonu
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü
- Terör Örgütü Deaş, Son Kalesi Rakka'yı Da Kaybetti
- Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı
- Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
- Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
Bu Haberle İlgili Yorumlar