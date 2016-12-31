İSMAİL KAHRAMAN'IN DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
"Dün yapılan ameliyatı sonrasında geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirmiş olup, süreç normal seyretmiş ve ek bir sağlık sorunu yaşanmamıştır"
Dün ameliyat olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Hastane tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, dün yapılan ameliyatı sonrasında geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirmiş olup, süreç normal seyretmiş ve ek bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Tıbbi bakım ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
kaynak:habertürk
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