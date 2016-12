İmza töreninde konuşan basın sözcüsü Mahmut Uslu, "Çok önemli bir sporcuyu, ihtiyacımız olan sol bekimizi transfer etmiş oluyoruz. Bu imza töreni çok anlamlı. Çok iyi bir futbolcu, beyefendi biri, biraz da hemşerim sayılır. Böyle bir arkadaşı ailemize kattık. Başarılı olur umarım. Ben çok inanıyorum başarılı olacağına" dedi.







"3-5-2 bana daha uygun"







İsmail Köybaşı ise, 7-8 yıldır devam eden profesyonel kariyerimin önemli bir dönemindeyim. Bir futbolcunun futbolculuk döneminin 15 yıl olduğunu düşünürsek ben bu dönemin ikinci yarısına doğru ilerliyorum. Benim düşüncem, futbol kariyerimi en verimli şekilde sürdürmekti. Ben de top oynamaya duyduğum tutkum doğrultusunda bir karar verdim. Beni heyecanlandıran, sahiplenmeye hazır hissettiren Fenerbahçe oldu. Burada olmaktan mutlu ve gururluyum" dedi.







İsmail, Fenerbahçe'nin yeni sezonda 3-5-2 taktiğiyle sahada olacağı ve kendisinin buna uyumu hakkındaki bir soruya, "3-5-2, hocamızın uygulamak istediği bir taktik. Bizler sadece taktiklere uyması gereken kişileriz. Hocamızın direktifleri doğrultusunda bunu yerine getirmek gerekiyor. Benim futbol anlayışıma daha uygun gibi görünebilir. Aslında çok fark etmiyor sistem. 3-5-2, bazen sahada 4-4-2'ye de dönebiliyor. 3-5-2 olsun, 4-4-2 olsun ne olursa olsun sahada her şeyini koyan bir İsmail olacak" diye yanıt verdi.







"Fenerbahçe'yi üzdüğümü biliyorum"







Kendisi hakkında sosyal medyada yayınlanan bir video konusunda ise İsmail Köybaşı, "Camialar arasında büyük bir rekabet var. Bizler profesyonel futbolcular olarak isteğimiz doğrultusunda hareket edebiliyoruz. Profesyonellikte bu tip konulara çok rağbet edilmemesi gerekiyor. Bu bir şampiyonluk kutlamasıydı. Benim de olduğum ortamda, benim istememe rağmen, atfedilen bir tezahürat söylendi. Böyle bir görüntü içinde olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe camiasının üzüldüğünü biliyorum. Benim karakterimi bilen, neyi ne niyetle yaptığımı bilenler bilir. Benim içimde hiçbir zaman kötülük olmaz. Bunu herkes bilir. Böyle bir durumdan rahatsız oldum. Fenerbahçe camiasından böyle bir durumda olduğum için özür diliyorum. Bundan sonra Fenerbahçe forması için mücadele edeceğim, en iyisini yapacağım. Onlara yaşatacağım güzelliklerle beni anmalarını rica ediyorum" diye konuştu.







Forma rekabeti hakkında ise İsmail, "Forma rekabeti her zaman camiaların büyüklüğü içindir. Hasan Ali saygı duyduğum, sevdiğim bir kardeşim. Bu forma için gerekli rekabeti gösterip camianın büyüklüğünü ortaya çıkaracağız. Ben bundan mutluyum. Her şeyin en iyisi olacak" diye konuştu.







Fenerbahçe'yle sezon ortasında konuşmaya başladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan İsmail Köybaşı, "Tamamen sezon sonunda olan bir durumdu. Hatta bu durum çok da fazla uzun sürmeden gerçekleşen bir durum oldu. Bir şey ispatlamak istemiyorum. Gönlüm çok rahat. Sezon içinde gerçekleşmiş hiçbir şey yok" dedi.







Beşiktaş'a teşekkür etti







Konu hakkında söz alan Mahmut Uslu da, "Biz de bu konuyu gazeteden okuduk. Menajerini tanıyoruz. Hatta biz İsmail'in İspanyol takımıyla anlaştığını biliyorduk. 2-3 gün içinde hallolan bir konu. Bu işle ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. Türkiye'nin en önemli sol bekini; ki bir tane daha vardı o da çok önemli işler gerçekleştirdi, en önemlilerinden birini kazandırdık" diye konuştu.







Fenerbahçe'ye transfer oluşundaki nedenin eski kulübüyle para konusunda anlaşamaması olduğu yolundaki iddiaları da kesin bir dille yalanlayan İsmail, "Kesinlikle bu söylediğiniz gerçeğin dışında. Beni tanıyan bilir. Paraya önem vermem, vermeyeceğim de. Futbol tutkum, futbol oynamaya duyduğum tutkunun bir sonucunda bir karar aldım. Buraya gelişim bu kararını bir sonucuydu" diye konuştu.







İsmail Köybaşı son olarak eski kulübü Beşiktaş'a hitaben, "Çimcisinden personeline, aşçısından malzemecisine, hocalarına, yöneticilerine, taraftarına geçirdiğim her bir gün için hepsine teşekkürlerimi minnettarlıklarımı sunuyorum. Yaşanılmış çok güzel şeyler oldu. Bunları unutmamak gerekiyor. Onlara her şey için teşekkür ederim. Ama şimdi yeni bir sayfa Fenerbahçe için başladı. Burada her şeyimi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Herkes hakkını helal etsin" diyerek sözlerini tamamladı.







Caner Erkin'in boşluğunu dolduracak







İsmail'in Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunuyor. Milli futbolcu, Inter'e giden Caner Erkin'in boşluğunu dolduracak.







2009 yazında 6 Milyon Euro karşılığında Gaziantepspor'dan Beşiktaş renklerine bağlanan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 35 ligde ise 27 maça çıktı ve siyah beyazlıların kazandığı şampiyonlukta pay sahibi oldu.







Geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle uzun süreler sahalardan uzak kalan ve 2012-2013'te hiç forma giyemeyen şanssız futbolcu, siyah beyazlılardaki 7 sezonunda toplam 170 resmi maçta görev aldı ve 2 gol atıp 17 asist yaptı.







Euro 2016'da sadece Çek Cumhuriyeti maçında 90 dakika görev alan ve Fransa'dan hüzünle dönen tecrübeli sol bek, ay yıldızlı formayı toplamda ise 20 defa terletti.