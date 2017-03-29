İSMAİL AKKOL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Sabancı suikastı davasında 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol'un yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.
Savcı, Akkol'un "anayasal düzeni silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
kaynak:habertürk
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