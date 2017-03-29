Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ismail akkol için istenen ceza belli oldu

İSMAİL AKKOL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sabancı suikastı davasında 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol'un yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:29
Puan Ver : İsmail Akkol İçin İstenen Ceza Belli Oldu(6/10)6


Savcı, Akkol'un "anayasal düzeni silah zoruyla ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İsmail  Akkol  İçin  İstenen  Ceza  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER