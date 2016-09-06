Araştırma şirketi Gartner'a göre, tüketicilerin sadece %17'siönümüzdeki 12 ay içinde bir tablet almayı planlıyor. IDC'ye göre ise tabletler, geçtiğimiz çeyrek dönemde 21.1'lik bir yüzdeyle yıllık olarak bugüne kadarki en büyük düşüşü kaydetti.



Araştırma şirketi Gartner'a göre, tüketicilerin sadece %17'siönümüzdeki 12 ay içinde bir tablet almayı planlıyor. IDC'ye göre ise tabletler, geçtiğimiz çeyrek dönemde 21.1'lik bir yüzdeyle yıllık olarak bugüne kadarki en büyük düşüşü kaydetti.







Dell, günümüz ihtiyaçlarına göre çalışanların hem ofis içerisinde hem de ofis dışında daha verimli çalışacağı cihazların gelecekte nasıl olacağını açıkladı. Bugünün teknoloji dünyasında her soruna uygun tek bir cihaz yaratmaya çalışmak, nafile bir çaba. Her sektörde olduğu gibi, insanlar işleri için doğru araçlara sahip olmak istiyor. Bu sebeple iş dünyası 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlara yöneliyor.



İnsanlar, iş için yüksek performansa ve verimliliğe imkân veren özelliklere sahip cihazları tercih ediyorlar. Tabletlerin performans yetersizliği, kullanıcıların bu tabletleri evde bırakarak işleri halletmek için ofislerinde PC'lerini kullanmaya itiyor. 2'si 1 arada cihazların, işyerlerinde cihazı istenildiği zaman tablet modunda kullanmak isteyenlerce rağbet görmesi, 2'si 1 arada cihaz piyasasının büyümesine sebep oluyor.











Tablet satın alma eğilimi düşüyor



Araştırma şirketi Gartner'a göre, ankete yanıt veren tüketicilerin sadece %17'si (son 10 yılın en düşük yüzdelerinden biri) önümüzdeki 12 ay içinde bir tablet almayı planlıyor. IDC'ye göre ise slate tabletler geçtiğimiz çeyrek dönemde 21.1'lik bir yüzdeyle yıllık olarak bugüne kadarki en büyük düşüşü kaydetti.



Fazlasıyla doymuş olan tablet piyasasında son kullanıcı talebi düşüş göstermeye devam ediyor. Ek olarak 10-13 inçaralığındaki daha büyük ekranlı 2'si 1 arada cihazlar, öncelikle dizüstü bilgisayar olmak üzere istendiğinde tablet görevi de görüyor.



Dell, hem canlanan 2'si 1 arada pazarından hem geleneksel boyutta dizüstü bilgisayardan yararlanarak mobil ürün portföyünü yeniden konumlandırıyor. Bu kapsamda, Windows 10'un pazara sunulmasıyla birlikte, 2'si 1 arada tabletler ve laptop'lar kişisel bilgisayar alanında kaydedilen en büyük büyüme fırsatını değerlendirmek üzere yeniden konumlandırıldı. 2'si 1 arada cihazlar 2015'in son çeyreğinde 8.1 milyon cihaz ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşırken, ürün sevkiyatları da geçtiğimiz yılın son çeyrek döneminden bu yana iki katın üzerineçıktı.



2'si 1 arada cihazlara rağbet artıyor



Eğer işinizin %90'ı yazı yazmak, e-mailleri kontrol etmek ve internete göz atmak gibi basit görevlerden oluşuyorsa, öncelikle tablet görevi gören cihaz ihtiyacınızı karşılayabilir. Ancak birçok meslek, ciddi anlamda bundan çok daha fazla bilgisayar performansı gerektiriyor. Performans için mobiliteden ödün vermek söz konusu değil, bu yüzden 2'si 1 arada tablet pazarı büyük bir hızla gelişiyor.







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