AMD uzun zamandır ilk kez Intel'e doğrudan meydan okuyabilecek hatta onu mağlup edebilecek bir işlemciyi gözler önüne serdi. 8 çekirdekli Zen, Intel'in başını ciddi anlamda ağrıtacak yeteneklere sahip.



AMD uzun zamandır ilk kez Intel'e doğrudan meydan okuyabilecek hatta onu mağlup edebilecek bir işlemciyi gözler önüne serdi. 8 çekirdekli Zen, Intel'in başını ciddi anlamda ağrıtacak yeteneklere sahip.



Takvimleri 16 yıl öncesine alalım. AMD (Advanced Micro Devices) ve Intel arasında muazzam bir rekabet vardı. Lakin, 2016'nın aksine Advanced Micro Devices, gerek performans gerek satış rakamları ile Intel'i sürklase ediyordu ve pazarın lideri konumundaydı. Athlon XP işlemciler, Pentium ve Celeron'u kolayca alt edebilecek üstün becerilere sahipti.



Ne var ki Advanced Micro Devices'ın, Intel'den daha büyük bir rakibi vardı: Uyumsuzluk. Maalesef Advanced Micro Devices, zamanın getirilerine uyum sağlayamadı ve rakibi Intel, üstünlüğü, hem de açık ara ele geçirdi. Elbette bu yükselişte, Microsoft'un büyük desteği ve bazı benchmark testi üreticilerinin Intel'e özel testler geliştirerek; Intel'i, Advanced Micro Devices'ın önünde göstererek ciddi bir kamuoyu yaratmasıydı. AMD, bu reklam ve pazarlama hamlelerine de karşılık veremedi.



AMD Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Su, Tayvan'da düzenlenen Computex organizasyonunda Zen hakkında çeşitli bilgiler verdi. 8 çekirdekli Zen, işletim sisteminden gelen 16 komutu aynı anda işleyebiliyor. Yani Zen, 8 fiziksel, 8 de sanal çekirdeğe sahip ve bir nevi 16 çekirdekli mimariye sahip. Tabii ki, ifademiz teorik olarak anlaşılmalı. Zen'in asıl uzmanlığı 8 fiziksel çekirdek. Yeni AM4 platformu da, grafiksel performans ve RAM hızı için önemli bir avantaj arz edecek.



Tüm bunlara ek olarak Advanced Micro Devices, öncü işlemcilerine göre; çekirdek hızında yüzde 40 oranında yüksek performans sergiliyor.



Intel, geçtiğimiz günlerde 10 fiziksel çekirdekli işlemcileri satışa sunacağını açıklamıştı. Ancak Intel'in, CPU'suna biçtiği fiyat 1000 dolardan başlıyor. AMD ise, henüz resmen fiyat açıklamasa da, Intel'den çok daha uygun bir etiketle raflardaki yerini alacak. Sanal 8 çekirdek de, Intel'in 10 fiziksel çekirdekli yapısına belli seviyede denklik gösterebilir.



Yani Advanced Micro Devices, uzun süredir ilk defa, Intel'i geride bırakabilecek, her açıdan optimum bir işlemci geliştiriyor. Elbette gerçek, 2016 yılının son çeyreği ve 2017 başında ortaya çıkacak.