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İslamın Güncellenmesi Tartışmasına Hükümetten Sert Tepki: Cumhurbaşkanımızın İmanını Kimse Tartışamaz
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İslamın Güncellenmesi Tartışmasına Hükümetten Sert Tepki: Cumhurbaşkanımızın İmanını Kimse Tartışamaz

İSLAMIN GÜNCELLENMESİ TARTIŞMASINA HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ: CUMHURBAŞKANIMIZIN İMANINI KİMSE TARTIŞAMAZ

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İslamın güncellenmesi" tartışmalarına "Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini kimse tartışamaz." diyerek sert çıktı.

Tarih : 14 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : İslamın Güncellenmesi Tartışmasına Hükümetten Sert Tepki: Cumhurbaşkanımızın İmanını Kimse Tartışamaz(6/10)2

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu. "İslamın güncelleşmesi" tartışmasıyla ilgili konuşan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İMANINI KİMSE TARTIŞAMAZ"

Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini, Kuran'a ve sünnete sadakatini, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur."

"BU ALÇAKLAR DİN DÜŞMANI"

(Teröristlerin Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklaması) Bunlara 'din düşmanı' dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kuran-ı Kerim'in içerisine bombaları koyuyorlar, Kuranları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kuran'ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar."

"Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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