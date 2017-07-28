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İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu

İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİ İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'DAKİ TÜM KAPILARI AÇACAĞINI DUYURUDU

İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı katliamdan sonra, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açılacağını ve "yaş kısıtlaması olmaksızın" girilebileceğini açıkladı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu(6/10)2

Mescid-i Aksa'nın kapısında başlattığı metal arama dedektörü uygulamasından vazgeçmeyen İsrail hükümeti, 50 yaş altı Müslümanların mescide girişine de yasak getirmesiyle olayların fitilini ateşlemiş ve İsrail askerlerinin katliama dönüştürdüğü olaylarda 200'e yakın Filistinli yaralanmış ve 3 Filistinli şehit olmuştu.

Ürdün yönetime bağlı İslami Vakıflar İdaresi, yaşanan bu olaylardan sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açılacağını ve "yaş kısıtlaması olmaksızın" girilebileceğini açıkladı.

İSRAİL POLİSİ TÜM KAPILARI AÇACAK

Ürdün yönetimine bağlı İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'nın Hutta da dahil tüm kapılarını açacağını, Müslümanların herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın Aksa'ya girebileceğini belirtti.

ESKİ ŞEHİR BÖLGESİNE KONTROL NOKTASI KURULMUŞTU

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresine daha önce kontrol noktaları kuran İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin mescide girişine izin vermemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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