

Son zamanlarda popüler olmaya başlayan İslami oteller, eskiden herkese açık olan otellerde havuza ya da denize giremeyen bayanların da denize girmesine imkan tanıyor. Bu durum, Müslümanlar için oldukça cazip bir fırsat, diyebiliriz. Eskiden mahremiyetin korunduğu bir otel bulmada zorluk çeken Müslüman kesim, artık İslami oteller sayesinde havuzda yüzme, plajda güneşlenme vb. aktivitelerini rahat ve özgür bir şekilde yerine getirebiliyor. Bodrum, Antalya, Çeşme vb. yazlık turistik mekanlarda hizmet veren ve Türklerin yanı sıra Arap müşterilere karşı da mükemmel bir misafirperverlik sergileyen İslami oteller; İslam dinine uygun olan kuralları ve hizmet anlayışı ile insanlara hem dini emirlere uyma hem de eşsiz bir tatil yaşama fırsatı tanıyor. Şayet sizlerin de istediği tatil tam da İslami kurallara uygun olan bir tatil ise İslami otelleri, internet üzerinden ayrıntılı bir şekilde araştırmanızı tavsiye ediyoruz.



Müslümanlara Alternatif Bir Tatil



İslami oteller rehberi olarak nitelendirebileceğimiz http://www.islamioteldetatil.com internet adresi; sitesinde yer verdiği yüzlerce otel ile sizlere adeta bir yol gösterici site olmaya devam ediyor. Sitede sadece yaz tatilini değerlendirebileceğiniz İslami oteller de yer almıyor. Yazlık turistik mekanların yanı sıra bir şehre gittiğiniz zaman günlük ya da birkaç günlük konaklama ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz tüm İslami otelleri de sitede bulabilirsiniz. Termal otel ve spa merkezlerinden kaplıca otellere, şehir içi otellerden tatil köylerine kadar konsepti farklı olan ancak ortak özelliği İslami bir çerçevede hizmet sunmak olan otelleri, tek bir adres üzerinden bulabilirsiniz.



Eşsiz Erken Rezervasyon Kampanyaları



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