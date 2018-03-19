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İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
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İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü

İSLAM'A GEÇİP BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYI REDDEDEN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Almanya'da yaşayan Afgan mültecisi 18 yaşındaki adam, İslam'a geçmeyi reddeden sevgilisini öldürdü.

Tarih : 19 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü(8/10)4

Almanya'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmed G. isimli adam, Alman kız arkadaşını İslam'a geçmeyi reddettiği için öldürdü. 18 yaşındaki Mireille B. isimli kadını başörtüsü takmayı ve İslam'a geçmeyi reddettiği gerekçesiyle öldüren gencin yargılanmasına başlandı.

TUTUKLANDI

Almanya'da mülteci statüsünde olan Afgan Ahmed G., ülkenin Flensburg kentinde işlediği cinayetten sonra tutuklandı. Katilin sınır dışı edilmesi de seçenekler arasında görülüyor.

"KISKANÇ BİR ADAMDI"

Genç kızın arkadaşı basına yaptığı açıklamada, "Ahmed daima onu kontrol etmek isteyen kıskanç bir adamdı. Mireille'e İslam'a geçmesi ve başörtüsü takması konusunda ısrarcı oldu. Ne zaman Ahmed'in yanına başı açık gitse sorun olurdu." dedi.

İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ahmed G.'nin Almanya'da yalnız yaşadığı ve ailesine büyük özlem duyduğunu söylediği açıklandı. Almanya'ya kaçak olarak gelen genç adamın iltica başvurusu reddedilmişti. Dava devam ettiği için Alman yasaları sebebiyle konu ile ilgili daha fazla detay basınla paylaşılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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