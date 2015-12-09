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islam karşıtı söylem abd güvenliğini tehdit ediyor

İSLAM KARŞITI SÖYLEM ABD GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Donald Trump'ın İslam karşıtı açıklamalarını kastederek, bu tarz söylemlerin ülke güvenliği için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:14
Puan Ver : İslam Karşıtı Söylem Abd Güvenliğini Tehdit Ediyor(5/10)3


Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Trump'ın adını vermeden, Müslümanları dışlayan açıklamaların IŞİD'e olan desteği artırdığını söyledi.



'ABD'nin sınırlarını Müslümanlara kapatmasının ülkenin radikal ideolojilerle savaşını zedeleyeceğini' belirten Cook, "ABD'yi İslam inancıyla karşı karşıya getiren her türlü açıklama hem değerlerimize, hem de ulusal güvenliğimize aykırıdır" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de 'bu açıklamaların IŞİD'e karşı savaşta yapıcı olmadığını' söyledi.



Trump, geçen hafta Kaliforniya eyaletinde yapılan saldırının ardından, göçmen veya turist olarak ülkeye giriş yapmak isteyen Müslümanlara izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu.



Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kamuoyu yoklamalarının Müslümanların Amerikalılara yönelik nefret beslediğini gösterdiğini iddia eden Trump, bu durumun Amerikan halkını risk altına soktuğunu söylemişti.








Etiketler: İslam  Karşıtı  Söylem  Abd  Güvenliğini  Tehdit  Ediyor    haber

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