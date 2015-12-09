

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Trump'ın adını vermeden, Müslümanları dışlayan açıklamaların IŞİD'e olan desteği artırdığını söyledi.







'ABD'nin sınırlarını Müslümanlara kapatmasının ülkenin radikal ideolojilerle savaşını zedeleyeceğini' belirten Cook, "ABD'yi İslam inancıyla karşı karşıya getiren her türlü açıklama hem değerlerimize, hem de ulusal güvenliğimize aykırıdır" dedi.







ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de 'bu açıklamaların IŞİD'e karşı savaşta yapıcı olmadığını' söyledi.







Trump, geçen hafta Kaliforniya eyaletinde yapılan saldırının ardından, göçmen veya turist olarak ülkeye giriş yapmak isteyen Müslümanlara izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu.







Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kamuoyu yoklamalarının Müslümanların Amerikalılara yönelik nefret beslediğini gösterdiğini iddia eden Trump, bu durumun Amerikan halkını risk altına soktuğunu söylemişti.