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ıslak makyaj nasıl yapılır?

ISLAK MAKYAJ NASIL YAPILIR?

Sezonun gözde makyaj uygulaması ıslak görünüm. Yüzün belli bölgelerini öne çıkarıp bu alanlarda ıslak bir görünüm sağlayan Strobing yöntemini, püf noktalarını öğrenerek kolayca uygulamak mümkün.

Tarih : 15 Kasım 2016, 13:22
Puan Ver : Islak Makyaj Nasıl Yapılır?(5/10)5


Islak makyajın püf noktaları



Sezonun en gözde makyaj uygulaması olan Strobing, yüzün bazı bölgelerini öne çıkarıp bu bölgelerde ıslak bir duruş olmasını sağlıyor. Uygulama, normalde ışık yansıdığında en çok öne çıkan bölgeler olan elmacık kemiklerinin üstü, kaş altı ve burun üstüne yapılıyor. Uygulamanın amacı doğal bir görünüm elde etmek olduğu için abartılı makyajlarla kullanılmıyor.



Her sezon yeni bir makyaj trendi çıkıyor ve eğer bu trendleri denemekten zevk alıyorsanız genellikle yeni makyaj malzemeleri de satın almanız gerekiyor. Fakat bu sezonun en moda makyaj trendi olan Strobing'i uygulamak için sanılanın aksine yeni ürünler almanıza gerek yok.

Çok kolay bir yöntem olan Strobing yani ıslak görünümlü makyajı elde etmek için elinizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Normalde aydınlatıcı adı verilen parlak bazların kullanılması gerektiği söylense de aynı görünümü ışıltılı beyaz far ve nemlendirici krem ile de elde edebilirsiniz.



Pratik bir uygulama için, nohut büyüklüğünde nemlendirici ve parlaklığı dilediğiniz miktarda olacak şekilde ışıltılı toz beyaz farı, elinizin üst kısmında karıştırdıktan sonra, parmak uçlarınızla kaş kemiği, elmacık kemiği, burun üstü ve eğer vurgulamak istiyorsanız çeneye uygulayın.



Islak görünümlü makyajın sadece üç püf noktası var. Bu noktalardan ilki normalde yüze ışık vurduğu zaman daha aydınlık görünen yerlere uygulama yapmak.

İkinci püf nokta ise tüm makyaj bittikten sonra uygulamanız gerektiği. Aksi takdirde elde etmeye çalıştığınız ıslak görünümü diğer makyaj ürünleri ile kapatabilirsiniz.

Son olarak ise makyajınızda kullandığınız diğer ürünlerin mat olması gerekiyor. Yüzdeki tek parlaklık ıslak görünüm yarattığınız yerlerde olmalı.



 



kaynak:sonhaber








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