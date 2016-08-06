

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Adlı Tıp Kurumu, Jandarma ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli 15 personel emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.







Savcılık tarafından ifadesi alınan 15 şüpheli tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişi veya tercümanlık yapma " suçlarından 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliye de yurtdışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.