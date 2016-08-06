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ISLAK İMZA KUMPAS SORUŞTURMASINDA 13 TUTUKLAMA


ISLAK İMZA KUMPAS SORUŞTURMASINDA 13 TUTUKLAMA
Tarih : 06 Ağustos 2016, 13:46
Puan Ver : Islak İmza Kumpas Soruşturmasında 13 Tutuklama(0/10)


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu  tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında  Adlı Tıp Kurumu, Jandarma ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli 15  personel emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Savcılık tarafından ifadesi alınan 15 şüpheli tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişi veya tercümanlık yapma " suçlarından 13 şüphelinin  tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliye de yurtdışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.








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