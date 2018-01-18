Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılının çalışma hayatı, istihdam seferberliği verileri ve sonuçları açısından tarihi bir rekorun kırıldığı yıl olduğunu söyledi.

"İSTİHDAM SAYISINI 1 MİLYONUN ÜZERİNE TAŞIDIK"

İstihdam seferberliğinde 2017 yılında önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Uzunkaya, şöyle konuştu:

"İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını bir milyonun üzerine çıkarmıştır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. Bütün bunlar, milletimizin istediğinde, tek yürek olduğunda, aynı hedefe kilitlendiğinde neleri yapabileceğinin bir göstergesi. Bu başarı tesadüfen olmamıştır. İş gücü piyasasının bizden beklediği nitelikli elemanı yetiştirme noktasında bu süreçte bir yıl içerisinde 508 bin insanımızı kurslarımızda, iş başı eğitim programlarından istifade ettirdik. Türkiye tarihinde kırılan bir rekorda 2000'li yılların başında sadece 10 bin kadının istihdam edildiği bir yerde biz geçen yıl 357 bin kadınımızın, 361 bin gencimizin istihdamını gerçekleştirdik."

"TEŞVİKLER DEVAM EDECEK"

Uzunkaya, aynı başarının bu yılda yakalanacağını ve teşviklerin fazlasıyla devam edeceğini belirterek, "Geçen yıl her bir artı istihdam için işverene 773 lira ödeme imkanı sağlanmıştı. Bu sene bu rakam en düşük 831 lira. Diğer taraftan da 2 bin liranın üzerine çıkanlar olacak. Bunun dışında meslek kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımızı 3 ayla sınırlandırılmıştı, 6 aya kadar çıkacak." dedi.

Bu yıl ilk defa esnafa yönelik 1 ile 3 eleman çalıştıran iş yerlerinin imalat sanayinde alacakları elemanlarla ilgili "bir ay senden bir ay bizden" teşvik sisteminin uygulanacağını anlatan Uzunkaya, ayrıca eğitim programlarına katılan kadınların çocuklarının bakımı için ayda 400 liralık bir eğitim teşviki verileceğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada