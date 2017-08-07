İŞKUR, İŞ KOÇU UYGULAMASIYLA PATRONLARA DANIŞMANLIK YAPACAK
İŞKUR çalışandan sonra yöneticilere de el attı. Kurum, 'iş koçu' uygulamasıyla, patronlara danışmanlık yaparak nitelikli personele ulaşmalarını sağlayacak.
İşgücü piyasasında özellikle iş arayan gençler ile eleman ihtiyacı olan işverenlere destek veren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), patronlara da "iş koçu" desteği vermeye başladı. Bütün illerde lokomotif işletmelerin yöneticileriyle çalışacak işletme, hukuk, çalışma ekonomisi mezunu iş koçları, patronlara danışmanlık yaparak nitelikli personele ulaşmalarına katkı sunuyor. Bu koçlar işletmelerin işgücü temini, teşviklerden haberdar olmaları ve bundan maliyete katlanmadan yararlanmaları konusunda rehberlik yapacak.
DANIŞMANLIK HİZMETİNDE NELER VAR?
İhtiyaç duyulacak meslekler belirlenip onlar için yol haritası çizecek.
Çok sayıda eleman alacak, engelli istihdam edecek işverenler için iş arayanlarla görüşme yapacakları ofis alanı sağlanıyor.
Mevcut çalışanlara yönelik mesleki eğitimleri düzenlemeye yardım ediliyor.
İşverenler yükümlülükleri ve hakları konusunda bilgilendiriliyor.
İşverenin açık işleri alınıyor ve ilan ediliyor.
Patronun istediği personelin alımında aday seçimi, iş ve kursa yönlendirme desteği sağlanıyor.
Yurtiçi ve yurtdışı işe yerleştirmede aracılık yapılıyor.
TEŞVİKLERDEN HABERDAR OLUYOR
İstihdam fuarları ve kariyer günlerinin kazandırdıkları anlatılıyor.
İşverenlerle ağ toplantıları düzenleniyor.
Teşvikler ve hibe uygulamaları hakkında bilgi veriliyor.
İletişim merkezi aracılığıyla işverenlerin memnuniyetleri ölçülürken, teşvikler gibi hizmetler hakkında bilgi veriliyor.
İş arayanların meslek ve nitelikleri ile işverenlerin iş gücü talepleri eşleştiriliyor.
Özellikle KOBİ'ler teşviklerden haberdar oluyor ve maliyete katlanmadan yararlanabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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