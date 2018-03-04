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İŞKUR 93 binden fazla eleman arıyor! İşte detaylar

İŞKUR 93 BİNDEN FAZLA ELEMAN ARIYOR! İŞTE DETAYLAR

Türkiye İş Kurumu, işverenden gelen talep doğrultusunda 93 bin 255 eleman arıyor.

Tarih : 04 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : İşkur 93 Binden Fazla Eleman Arıyor! İşte Detaylar(8/10)4

Türkiye genelinde işveren, İŞKUR üzerinden 93 bin 255 eleman arıyor. Bunun 22 bin 868'i beden işçisi, yani 'vasıfsız' işçi. 70 bin 357'si ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.

İŞKUR'A NASIL BAŞVURULUR?

İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

İŞKUR CEP HARÇLIĞI DA VERİYOR

İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Posta'nın haberine göre, üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 61.65 lira veriyor. Sanayide iş öğrenme harçlığı ise 75 lira. Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim, üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, iskur.gov.tradresinden alınabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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