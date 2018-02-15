İŞKUR 88 BİN ELEMAN ARIYOR! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumunun verilerine göre, 88 bin işçi aranıyor. En çok aranan meslek ise beden işçiliği.
Türkiye İş Kurumunun verilerine göre, 88 bin işçi aranıyor. 2,7 milyon kişi İŞKUR'a iş aradığıyla ilgili kayıt yaptırmış durumda. Bu kayıtlı işsizlerin 1.5 milyonu 15-34 yaş arasındaki genç işsizlerden oluşuyor. Kayıtlı işsizler arasında 10 bin 197 mühendis, 2 bin 662 TIR-çekici şoförü bulunuyor.
NASIL BAŞVURULUR?
Çağın mesleği olarak tanımlanan bilgisayar programcılığından da 5 bin 122 kişi İşkur aracılığıyla iş arıyor. İşsiz olanlar, 'iskur.gov.tr' adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla açık iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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