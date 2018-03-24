Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 2002 yılında 65 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'un, bugün bunun 189 kat üstüne çıkmış bir performansa sahip olduğunu söyledi.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN SİNCAN BELEDİYE BAŞKANINA TEBRİK MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesi'ni ziyaret ederek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı yeni görevi için tebrik etti. İş temposu ve Türkiye genelindeki kongre süreçleri nedeniyle biraz gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti yaptığını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "Sincan bizim için önemli. Hem dava şuuruyla geçmişten bugüne yaşanmış olan gelişmelerde göstermiş olduğu duruşla, 15 Temmuz gecesi ortaya konan iradeyle her zaman partimizin arkasında dimdik durmuş, desteğini hiçbir zaman esirgememiş, yürüdüğümüz yolda her zaman dualarıyla ve çabalarıyla yanımızda olmuş bir ilçemiz. Bu anlamda ben yeni göreviniz hayırlı olsun diyorum. İnşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmaların daha da üst seviyelerde tüm Sincan halkımızın, Ankara'daki hemşehrilerimizin hayatına dokunacak şekilde artarak devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR, GAZİLERİMİZE ŞİFA DİLİYORUM"

Afrin'de şehit olan Oğuz Kaan Usta'nın ailesine baş sağlığı dileyen Sarıeroğlu, "Önemli günlerden geçiyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan Oğuz Kaan kardeşimizin iki saylık bir süreden sonra naaşı geldi. Dün akşam Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Cumhurbaşkanı da aile ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şehidimizin tüm ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehidimiz bugün öğle namazına mütaekiben cenaze namazından sonra Cebeci Şehitliği'nde son yolcuğuna uğurlanacak" diye konuştu.

AFRİN'DE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMAK İÇİN ÇABA HARCANIYOR

Afrin'in yeniden yaşanabilir kent haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, "Askerlerimiz şu anda orada temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Türkiye olarak biz yine bundan sonraki süreçte de Afrin'in yeniden yaşanabilir kent haline gelmesi için de çalışmalarımızı ortaya koyacağız ve Suriyeli kardeşlerimizin bu yaşanabilir hale gelmiş Afrin'de yaşamalarını sağlıklı, güvenli, huzur içerisinde sürdürmelerini sağlayacağız. Birkaç tane daha köyümüz kalmıştı. Genelkurmay Başkanı'nın kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre bunların da tamamı şu ana kadar ele geçirilmiş durumda, Türkiye olarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2002'DE 65 BİN KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİREN İŞKUR BUGÜN 189 KAT ÜSTÜNDE"

İş gücü anketlerinin açıklandığını kaydeden Sarıeroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye iş gücüne katılım oranlarındaki artış sürecini devam ettiriyor. Bu hafta Çarşamba günü mecliste benim bakanlığımı da ilgilendiren çok güçlü bir istihdam paketi yasalaştı. Cumhurbaşkanının imzasından sonra yürürlüğe girecek. . Bugüne kadar elde etmiş olduğumuz istihdam performanslarını artı iki hedefiyle daha yüksek seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. İstihdam paketindeki teşvikleri esnaflarımıza da aktaracağız. Bugüne kadar olmayan yenilikler mevcut. 2020 yılına kadar sürecek bir teşvik uygulamasına geçiyoruz. Ücret seviyelerinin artmasına katkı sağlayacak. Eskiden asgari ücret seviyesinden verdiğimiz teşviklerimizi artık 5 bin 412 TL'ye kadar pirim esaslı kazanç üst limitine kadar arttırmış durumdayız. Bu bağlamda iş verenlere 883 TL ile 2 bin 142 TL arasında değişen oranlarda bir pirim desteği olacak. Biz İŞKUR olarak büyük bir değişim, dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bir yıl içerisinde 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirdik. 2002 yılına baktığımızda 65 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, bugün bunun 189 kat üstüne çıkmış bir performansa sahip. İş başı eğitim programlarının sürelerini uzatıyoruz. Katılımı artırmak için vatandaşlarımızın iş başı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına yeni uygulamalar devreye sokuyoruz. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu süreçte çok önemli. Önümüzdeki dönemde geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız endüstri 4,0'ı tartıştığımız, dijitalleşmeyi konuştuğumuz süreçte, bilişimle ilgili alanlarda özellikle gençlerimizi güçlü şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu alanda gençlerimize verdiğimiz desteklerimizin miktarını yüklü bir şekilde arttırmış durumdayız. Kupon yöntemi diye yeni bir modeli ortaya koyduk. Bundan sonra gençlik festivallerine de katılarak ve önümüzdeki dönemde lansmanını yapacağımız İŞKUR'un eşleştirme hizmetleri ile ilgili gençlerimize hitap edecek şekilde dizaynlarını gerçekleştirdiğimiz yeni bir portal hazırlıyoruz, yeni bir telefon uygulaması hazırlıyoruz. Gençlerin de daha yoğun bir biçimde faaliyetlerimize, eğitimlerimize katılımıyla inşallah önümüzdeki dönemde daha güçlü bir istihdam performansına ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"BÜYÜME HIZIMIZ ARTAN BİR İVMEYLE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin zor dönemlerden geçerken reformlarını da sürdüren güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, " Büyüme hızımız çok artan bir ivmeyle devam ediyor. Üçüncü çeyrekte 11.1 oranında bir büyümeyle dünyanın ilk ülkesiydik. İnşallah yıllık büyüme oranlarımızda da güçlü bir ivme bekliyoruz. İhracatımız, kapasite kullanım oranlarımız, sanayi üretimimiz artıyor . Milletimiz için 15 yıldır devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Bundan sonra hedefimiz bunların daha da iyisini hayata geçirmek. Bunun için de yoğun çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentileri, talepleri bizim için gündemin birinci maddesi. Bu konularla ilgili çalışmalar masamızın üzerinde" değerlendirmelerinde bulundu.

"SEÇİM KAMPANYASINDA JULİDE SARIEROĞLU İLE ÇOK ÇALIŞTIK"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise "Seçim kampanyalarında Jülide Sarıeroğlu ile çok çalıştık fakat bakan olmak kendisini hiçbir şekilde değiştirmedi. Bu kadar yoğun mesaisine rağmen sahada olma konusundaki gayretiyle takdirlerimizi kazanmaya devam diyor" diye konuştu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Belediye'nin ardından Sincan esnafını ziyaret eden Sarıeroğlu, bir mağaza açılışına katılarak vatandaşla sohbet etti.

Kaynak: haberinburada