Kudüs krizine bir tepki de İskoçya'dan geldi. Ülkenin köklü kulüplerinden Celtic, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasına kayıtsız kalmadı.

Taraftarlar, Hibernian'la oynanan maç öncesinde tribünde "Kudüs Filistin'dir. Trump'ı s..." ifadesinin yer aldığı pankartı açtı.

Öte yandan mücadele 2-2 sona erdi.

Kaynak: haberinburada