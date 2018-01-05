İSKOÇ TARAFTARLAR, TEK GÖZÜ GÖRMEYEN FUTBOLCU İÇİN SAHAYA YAPAY GÖZ ATTI
İskoçyada Falkirk taraftarları, karşı takımda forma giyen ve 8 yaşında gözünü kaybeden Shiels isimli futbolcu için sahaya yapay göz fırlattı.
İskoçya Championship Ligi'nde Dunfermline Athletic'in konuğu Falkirk'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Falkirk taraftarı ev sahibinin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Dean Shiels'a çirkin bir saldırıda bulundu. 8 yaşında geçirdiği bir kaza nedeniyle görme yetisini kaybeden sağ gözü 2006'da geçirdiği bir ameliyatla alınan Shiels'ın geçirdiği bu talihsiz kazayla dalga geçen taraftarlar sahaya yapay göz attı.
KULÜP ÖZÜR DİLEDİ
Bu çirkin saldırı Ada basınında gündeme otururken Falkirk kulübü maçın ardından Shiels'tan yazılı bir açıklamayla özür diledi. Kulübün açıklamasında, "Birkaç kişinin yaptığı bu iğrenç hareket nedeniyle Falkirk FC olarak içtenlikle özür dileriz. Bunun derhal sona ermesi lazım. Maçta tespit edebildiğimiz her saldırgana karşı yaptırımda bulunulması için harekete geçeceğiz ve böyle davranışların bir daha gerçekleşmesine engel olacağız" ifadeleri yer aldı.
EKİM AYINDA DA OYUNCULAR SALDIRMIŞTI
İki takım arasında ekim ayında oynanan karşılaşmada ise Joe McKee ve Kevin O'Hara, Shiels'a sözlü saldırıda bulunmuş; İskoçya Futbol Federasyonu, O'Hara'ya 8, McKee'ye ise 4 maç ceza vermişti. Bu kez taraftarların saldırıda bulunduğu deneyimli oyuncu 14 kez Kuzey İrlanda milli formasını giyerken 2012-2016 yılları arasında İskoçya'nın dev kulübü Glasgow Rangers'ın da formasını giymişti.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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