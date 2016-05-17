

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF) 2016'da asgari 10 bin kişinin iş sahibi olmasının ve işsizliğin önemli oranda azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.



Bu yıl beşincisi düzenlenecek İSKİF 2016'nın tanıtım toplantısında konuşan Coşkun, işsizliğin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son derece önemli ve çözüm üretilmesi gereken ekonomik ve sosyal bir sorun olduğunu ifade etti.



Bireylerin topluma katılması ve sosyal yaşantılarını güçlendirmesi için istihdam olanaklarının artırılması ve işsizliğin azaltılması gerektiğini dile getiren Coşkun, "Bu amaç doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak 'Kariyer ve İstihdam' konusunda büyük fırsatlar sağlamasını hedeflediğimiz İSKİF' 2016'yı düzenliyoruz. Bu yıl beşincisi düzenlenen İSKİF, 9-11 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini karşılamaya hazır." diye konuştu.



Coşkun, İSKİF' 2016'ya Türkiye'nin kendi sektörlerinin önde gelen firmalarının da aralarında bulunduğu yüzlerce işletmenin katılacağını belirtti.