

İBB tarafından İstanbullu'nun hayatını kolaylaştıracak yaşam alanları için planlamalar devam ederken, İSKİ'ye ait merkez binası bu kapsamda yıkıldı. Yerine ise koca bir park ve meydan kalacak! İstanbullulara yeni bir meydan, park ve zeminaltı otoparkı kazandırmak için Aksaray'da yürütülen çalışmalarda sona gelinirken en zorlu işlem ise İSKİ eski Genel Müdürlük binasının yıkımı tamamlandığı gelen haberler arasında. Adeta yerle bir edilen bina yerine ise İstanbullu'yu rahatlatacak yeni bir yaşam alanı tasarlandı.