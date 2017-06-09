Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Karayılan Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.



Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Karayılan Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerler anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri kaçış bölgelerini yoğun ateş altına alırken hava destekli operasyon başlattı.



Teröristler tarafından yapılan saldırıda mermiler karakol yakınlarına düşerken askerlerden yaralanan olmadı.



Çıkan çatışmada ormanlık alandan dumanlar yükselirken teröristlerin yakalanması için operasyonlar hava destekli sürüyor.



HELİKOPTERE ATEŞ AÇAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine iniş yapan helikoptere PKK'lı teröristlerce yapılan roketatarlı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5 terörist F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatında öldürüldü.







kaynak:hürriyet