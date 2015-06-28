

İskenderun'da özel bir hastanenin bahçesinde davranışlarıyla şüphe çeken köpek, İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Birimi görevlilerince barınağa götürüldü. Köpeğin iki gün sonra barınakta ölmesi üzerine şüphelenen yetkililer köpeği Adana Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Yapılan incelemede köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.



'KUDUZ RİSK BÖLGESİ'



Bunun üzerine ilçede Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu kurularak, ilçe riskli bölge ilan edildi. Şehrin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar asıldı. Riskli bölge uygulamasının 6 ay süreceği bildirildi



BİR ÇOCUKTA KUDUZ ŞÜPHESİ



Öte yandan, Hatay'ın Hassa ilçesinde 34 gün önce bir köpek 4 yaşındaki Hayrun Nisa G'yi ağzından ısırdı. Düştü zannedilerek kuduz aşısı yaptırılmayan çocuk, gözlerinin kızarması ve ağzından köpük gelmesi üzerine Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayrun Nisa G. buradan İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk incelemede "kuduz" teşhisi konulan Hayrun Nisa G, özel hazırlanan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi. Hastane personeline tedbir amacıyla kuduz aşısı yapıldı.







