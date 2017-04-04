İSKENDERUN'DA CİNAYET
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başından vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başından vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Denizciler Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Ekipler, yerde hareketsiz yatan şahsın başından vurulduğunu ve öldüğünü belirledi.
İsminin İsmet Genç olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar