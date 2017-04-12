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iskenderpaşa cemaati referandum kararını açıkladı

İSKENDERPAŞA CEMAATİ REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI

16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala İskenderpaşa Cemaati de referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:47
Puan Ver : İskenderpaşa Cemaati Referandum Kararını Açıkladı(8/10)8


16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala bir parti daha referandum kararını açıkladı. İskenderpaşa Cemaati olarak bilinen Sağduyu Partisi de rederandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.



 



kaynak:sabah








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