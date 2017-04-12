İSKENDERPAŞA CEMAATİ REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI
16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala İskenderpaşa Cemaati de referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.
16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala bir parti daha referandum kararını açıkladı. İskenderpaşa Cemaati olarak bilinen Sağduyu Partisi de rederandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.
kaynak:sabah
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