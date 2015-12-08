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İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER, ÇÖPE ATTILAR!


İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER, ÇÖPE ATTILAR!
Tarih : 08 Aralık 2015, 08:56
Puan Ver : İşkence Ederek Öldürdüler, Çöpe Attılar!(10/10)10


Olay 23:55 sıralarında Şirinevler Mahallesi Oktay 1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya temizlik görevlisi Ali Ünlü, çöpleri toplamak için çöp kamyonuyla sokak üzerinde ilerlediği sırada kağıt toplayıcılarının kullandığı karton arabasını almak üzere durdu. Karton arabasını almaya giden temizlik görevlisi kötü kokular geldiğini fark etti. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri geldi.



Olay yerine gelen ekipler torbanın içinde yaptıkları incelemede battaniyeye sarılı vaziyette işkence edilip öldürülerek çöp poşeti içine konulmuş 30–35 yaşlarında erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinde yapılan aramalarda kimliğe rastlanmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, delil topladı. İncelemelerin ardından kimliği belirsiz ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.








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