İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI'NDA ERKEK FUTBOL TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU
Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda finalde Ukrayna'yı yenen Erkek Milli Futbol Takımımız, şampiyon oldu.
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları erkekler futbol final maçında Ukrayna ile Türkiye karşılaştı.
Milli Takımımız, normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren mücadeleyi penaltılar sonucu 4-3 yenerek altın madalya kazandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
- Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu İle 9 Teröristin Öldürüldüğü Bölgeden Cephanelik Çıktı
- Üniversiteli Genç Olmaktan Korktuğum İnsan Oldum Notu Yazıp 4. Kattan Atladı
- Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
- Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
- Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
- Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
Bu Haberle İlgili Yorumlar