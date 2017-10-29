İŞİTME ENGELLİ MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ, İNGİLTERE'Yİ 5-0 MAĞLUP ETTİ
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B Grubu'ndaki ilk maçında, İngiltere'yi 5-0 mağlup etti.
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B Grubu'ndaki ilk maçında, İngiltere'yi 5-0 mağlup etti.
İNGİLTERE'YE 5 GOL ATTILAR
Antalya Stadı'ndaki mücadelede İşitme Engelliler Milli Takımı, atak bir futbol ortaya koydu. Milliler, 12 ve 80. dakikada Hüseyin Er, 40 ve 71. dakikada Fırat Kaya ve 79. dakikada Eşref Metin Su'nun golleriyle İngiltere'yi 5-0 yenerek gruptaki ilk maçında 3 puan almayı başardı.
Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile yaklaşık 8 bin Antalyalı sporsever izledi.
Öte yandan, ay-yıldızlı ekip sahaya "Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.
İKİNCİ MAÇ ÇEKYA İLE OYNANACAK
Tek devreli lig usulüne göre 18 takımın üçerli 6 grupta mücadele ettiği elemelerde, ilk 2'ye girenler finallere yükselecek, sonuncular ise gelecek yıl ekim ayında play-off'ta karşılaşacak.
Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 17 Haziran 2018'de Çekya ile deplasmanda oynayacak.
İşitme Engelliler 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne Yunanistan ev sahipliği yapacak.
İŞİTME ENGELLİ ÇİFTTEN TAKIMA DESTEK
İşitme engelli Kübra Yılmaz-Mehmet Öz çifti gelinlik ve damatlıkla karşılaşma öncesinde sahaya çıktı.
Taraftarları selamlayan çift, gazetecilere yaptıkları açıklamada, milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini ifade ederek, ay-yıldızlı ekibe başarı diledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar