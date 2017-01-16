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'ısırma' polemiğinde yeni perde!

'ISIRMA' POLEMİĞİNDE YENİ PERDE!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlatarak, ısırıldığını söyleyen Milletvekili Muhammet Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu

Tarih : 16 Ocak 2017, 09:34
Puan Ver : 'ısırma' Polemiğinde Yeni Perde!(10/10)7


CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada yaralanan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağındaki yaranın fotoğrafını gösterdi.




CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kendisinin bir hekim olduğunu hatırlattı.




AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın yarasının eski olduğunu savundu.




 Milletvekili Ali Şeker kendi bacağındaki eski bir yarayı da gösterdi.




Meclis'te yaşanan kavga sırasında AK Partili Muhammet Balta bacağından ısırıldığını iddia etmiş. Balta, “Kimin ısırdığını görmedim ama iki diş izi var” demişti.




AK Partili Muhammet Balta, twitter adresinden, "TBMM de CHP li milletvekili tarafından bacağımdan ısırıldım.




Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım." mesajını paylaşmıştı.





 



kaynak:habertürk














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