

Isırgan otu, bağışıklığı güçlendiren, iyi huylu prostat büyümesini engelleyen, kan şekerini düşürücü ve romatizma ağrılarına karşı etkinliğiyle tanınan bir bitkidir. Isırgan otunun, yaprağı, kökü ve tohumları bitkisel tedavide kullanılır. Isırgan otu, çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahiptir. Isırgan otu, faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Oldukça yararlı olduğu belirtilen ısırgan otu, dokunulduğunda cildi tahrip eder. Bu kötü özelliği görmezden gelirsek bu bitkinin pek çok faydası vardır. Isırgan otunun birtakım hastalıkların tedavisinde de yardımcı olduğu uzmanlarca söylenir. Isırgan otu, insanların iyileşme sürecini kısaltır. Isırgan otu sadece ülkemizde değil dünya çapında da çok tercih edilen bir bitkidir.



ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?



● Anemi tedavisi gören kişiler yan ürün olarak kullanabilir.



● Adet döneminde görülen gerginliği önler. Kasık ağrısını azaltır.



● İdrar sorunu yaşayan kişilere faydalıdır.



● Isırgan otu kanser hastalığını önler.



● Tansiyon ve kolesterol sorunu olan kişilere günde bir fincan ısırgan çayı tavsiye edilir.



● Vücuttaki ödemi atar.



● Demir eksikliği olan kişilere tavsiye edilir.







kaynak:habertürk