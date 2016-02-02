

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Ufuk Kıraatahesi'nin dün gece taranması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan Serdar Cebeci'nin (36) Atatürk Havalimanı'nda temizlik işçisi olduğu ortaya çıktı. Serdar Cebecinin, gece vardiyasına gelmek için servis beklediği durakta üşüdüğü için girdiği kahvehanede vurulduğu anlaşıldı.







Olay sonrası Özel Harekat polislerinin katılımıyla helikopter destekli terör operasyonu düzenlendi, 6 kişi gözaltına alındı.