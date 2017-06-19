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ışın karaca'dan kanser açıklaması

IŞIN KARACA'DAN KANSER AÇIKLAMASI

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından son zamanlarda geçirdiği sıkıntılı ve hüzünlü süreci paylaştı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 16:52
Puan Ver : Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması(7/10)8


Sözcü'de yer alan habere göre, ailelerinden biri gibi olan köpekleri Morf'a kanser teşhisi konulan Işın Karaca, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Köpeklerinin yaşının son derece ilerlediğini belirttiği paylaşımında Karaca şu ifadelere yer verdi: “Koca oğlan, ne günler geçirdik. Keşke elimde sihirli bir değnek olsa da tüm acılarını dindirsem.. #morftheking bugün kanser tanısı ile hepimizi hüzne boğdu. Mia o kadar olgun karşıladı ki; Anneciğim bak geçen sene Nanam da kanser oldu ama o iyileşti, Morf da iyi olacak demez mi! Keşke o kadar basit olsa. İnsan yaşında 105'e ulaştı güzel oğlumuz ama gün doğmadan neler doğar, can bedenden çıkmadıkça Allahtan umut kesilmez. Birlikte 15 koca sene geçirdik. Dile kolay. Her şeyi beraber yaşadık ve senin acı çekebileceğini düşünmek bile yüreğimi dağıtıyor… Bu gece Sihirli Sinem ablan sana güzel güzel baksın. Yarın ola hayır ola… Allah'a emanetiz.”



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Işın  Karaca  Dan  Kanser  Açıklaması    haber

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