Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Işın Karaca Eski Kocasına Ateş Püskürdü: Bu Adam Beni Dövdü, Aldattı

IŞIN KARACA ESKİ KOCASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BU ADAM BENİ DÖVDÜ, ALDATTI

Işın Karaca, "Çocuğumu bana göstermiyor" diyerek televizyonlara çıkan eski eşine "Bu adam beni dövdü aldattı. Uyuşturucu kullanıyor." diyerek ateş püskürdü.

Tarih : 30 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Işın Karaca Eski Kocasına Ateş Püskürdü: Bu Adam Beni Dövdü, Aldattı(9/10)5

Işın Karaca, kızı Mia'nın babası Sedat Doğan hakkındaki suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, Brezilya'da sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan eski eşine ateş püskürdü.

"KIZIMI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Işın Karaca yaptığı açıklamalarda "Kasımdan bu yana hepimiz bir dram izliyoruz. Görüntülerini içim burkularak izledim. Ama bir insan ne yaparsa kendine yapar. 'Çocuğunu göstermiyor' diyorlar. Kızıma kötü örnek teşkil etmesinden ötürü mahkemeden 18 yaşına kadar babasıyla görüştürmeme kararı çıktı. Ben çocuğumu koruma altına almak mecburiyetindeyim. Şimdi neden televizyona çıkıp hiç görmedikleri bir çocuğun tartışmasını yapıyorlar? Ben boşanırken, onun kendi ayakları üzerinde durması için gereken her şeyi yaptım." dedi.

"KİMSE ÖYLE BİR ADAMA KEDİSİNİ BİLE GÖSTERMEZ"

Eski eşinin borçlarını hala ödediğini söyleyen Karaca, açıklamalarına şöyle devam etti: "Mal mülk verdim. 1 milyon liralık borcunu ödedim ve hâlâ ödüyorum. Bu ay eski şirketinin 5 bin liralık vergisini ödedim. Bunu kim biliyor? Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var, bu adam beni aldattı, bu adam beni dövdü ve ben bunları bir kez dahi konuşmadım. Ama artık yeter, üzerime gelmesinler. Kimse o haldeki adama değil çocuğunu göstermek, kedisini bile göstermez."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Işın  Karaca  Eski  Kocasına  Ateş  Püskürdü  Bu  Adam  Beni  Dövdü  Aldattı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER