IŞIK'TAN MÜTEAHHİT FİRMAYA FIRÇA: 6 AYLIK İŞİ YAPAMADINIZ, BUNU YAZDIK
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu.
"6 AYLIK İŞİ YAPAMADINIZ, SİZİ BİR YERE YAZDIK, PATRONLARINA SÖYLE"
Işık, bir yıldır yapımı devam eden Gebze Anibal kavşağındaki inceleme sırasında müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. Fikri lşık, "Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle" dedi.
"KASIM SONUNDA TAMAMEN BİTMİŞ OLACAK"
Fikri lşık yaptığı açıklamada, "İnşallah Gebze Anibal kavşağında 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa Kasım sonuna kadar da Anibal kavşağı tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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