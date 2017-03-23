İklim değişikliğine dikkati çekmeyi amaçlayan ve dünyanın en büyük çevre eylemi olarak kabul edilen "Dünya Saati (Earth Hour)" etkinliği kapsamında 25 Mart'ta birçok ülkede ışıklar bir saatliğine kapatılacak.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, ışık kapatma, her ülkenin yerel saatiyle 20.30-21.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.







Etkinlik kapsamında dünyadaki önemli bazı anıtsal yapıtların da ışıkları bir saat süreyle kapalı olacak. Türkiye'den İzmir Saat Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Nevşehir Uçhisar Kalesi ve Kurşunlu Külliyesi 25 Mart'ta 1 saat süreyle ışıkları kapatılacak anıtsal yapılar olarak belirlendi.







kaynak:sabah