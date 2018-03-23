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Işık Yayıncılık'a 13 İlde 2. Dalga Fetö Operasyonu: 55 Yakalama Kararı
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IŞIK YAYINCILIK'A 13 İLDE 2. DALGA FETÖ OPERASYONU: 55 YAKALAMA KARARI


Işık Yayıncılık'a 13 ilde 2. dalga FETÖ operasyonu: 55 yakalama kararı
Tarih : 23 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Işık Yayıncılık'a 13 İlde 2. Dalga Fetö Operasyonu: 55 Yakalama Kararı(6/10)2

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e bağlı olarak faaliyet yürüten ve 'Sızıntı', 'Aksiyon' gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık'a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI: 55 YAKALAMA KARARI VAR

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında FETÖ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatıran, FETÖ/PDY örgüt elebaşısı kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapılarak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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