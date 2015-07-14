

IŞİD''TEN Türkiye'ye ŞOK TEHDİT!







IŞİD'in Türkçe yayın yapan www.darülhilafe.com adlı internet sitesi, bir duyuru yayınlayarak Türkiye'nin kendilerine yönelik baskı ve engellemelere devam etmesi halinde, ülkeyle farklı bir sayfa açacakları tehdidinde bulundu. IŞİD, son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlenmesi ve internet sitelerinin kapatılmas







IŞİD''TEN Türkiye'ye ŞOK TEHDİT!







IŞİD'in Türkçe yayın yapan www.darülhilafe.com adlı internetsitesi, bir duyuru yayınlayarak Türkiye'nin kendilerine yönelik baskı veengellemelere devam etmesi halinde, ülkeyle farklı bir sayfa açacaklarıtehdidinde bulundu. IŞİD, son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde IŞİD'eyönelik operasyonlar düzenlenmesi ve internet sitelerinin kapatılması nedeniyletehdit dolu sözler içeren bir duyuru yayınladı. Işid Türkiye'ye çok net birşekilde Türkçe olarak tehditler savurdu. Bir internet sitesi üzerindentehditlerini dile getiren terör örgütüne hükümetin tepkisi merakla bekleniyor.







IŞİD, son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde IŞİD'eyönelik operasyonlar düzenlenmesi ve internet sitelerinin kapatılması nedeniyletehdit dolu sözler içeren bir duyuru yayınladı.







Sitede yer alan tehdit duyurusunda,







"Tağut Türkiye devleti internet sitemizi kendiülkesinde erişime kapatmıştır. Son zamanlarda Türkiye devletinin Müslümanlarayönelik yapmış olduğu baskılar açıkça hissedilir olmuştur. Gerek muhacirkardeşlerimizin yakalanması, gerekse Türkiye vatandaşı olan Müslümanlarıntutuklanması ve son olarak basın özgürlüğümüzü kısıtlanmaya çalışan Türkiyedevleti muvahhid Müslümanlara düşmanlığını izhar etmiştir" denildi.







"BU BASKILAR DEVAM EDERSE..."







"Şu ana kadar Türkiye'ye hiçbir saldırı yapmayan vehiçbir şekilde zarar vermeyen Müslümanların özgürlükleri kısıtlanmaya ve bukonudaki engellemeleri devam edip artarsa Müslümanların da buna karşılıkverebileceğini unutmasınlar" tehdidinin yer aldığı duyuruda" Türkiyedevletinden beklentimiz; Türkiye devletine hiçbir zararı olmayan Müslümanlarayönelik yapmış olduğu engellemeleri bir an evvel kaldırmasıdır. Ve bu anlamdaMüslümanlara yönelik baskısını kaldırmasıdır. Bu baskı ve engellemeler devamederse Türkiye devletiyle farklı bir sayfa açacağımızı duyururuz" ifadelerikullanıldı.