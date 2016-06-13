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ışid'ten flaş açıklama: bağdadi öldü

IŞİD'TEN FLAŞ AÇIKLAMA: BAĞDADİ ÖLDÜ

Terör örgütü IŞİD, Ebubekir el-Bağdadi'nin koalisyon uçaklarının saldırısında öldüğünü duyurdu.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:11
Puan Ver : Işid'ten Flaş Açıklama: Bağdadi Öldü(9/10)9


Bağdadi'nin Rakka'da öldüğü öne sürülürken koalisyon güçleri iddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı.



Terör örgütü IŞİD'in internet sitesinde Ebubekir el-Bağdadi'nin öldüğü iddia edildi. Dün Sabah saat Arap medyasında terör örgütü lideri El Bağdadi'nin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'deki hava saldırılarında öldüğü iddia edildi.



 Ancak konuyla ilgiyi daha fazla bilgi verilmedi. Koalisyon güçlerinden de konuşa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak terör örgütü IŞİD, internet sitesinden iddialarını doğrulayan bir açıklama yayınladı.



RESMİ SİTELERİNDE YAYINLADILAR



 Amag isimli sözde resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada 'halife' olarak adlandırdıkları Bağdadi'nin öldüğü bildirildi. Bağdadi'nin ölüm haberini Azhab Süresi'yle duyuran terör örgütü, “ Ebubekir el-Bağdadi, Ramazan'ın 5. gününde koalisyon uçaklarının Rakka'ya dönük saldırısında öldü” denildi.








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