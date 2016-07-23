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ışid'linin 10 gün önce vurduğu polis şehit oldu

IŞİD'LİNİN 10 GÜN ÖNCE VURDUĞU POLİS ŞEHİT OLDU

GAZİANTEP'te, 10 gün önce IŞİD militanının silahlı saldırısında ağır yaralanan polis memuru 43 yaşındaki Hüseyin Gümüş, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:30
Puan Ver : Işid'linin 10 Gün Önce Vurduğu Polis Şehit Oldu(9/10)8


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Hüseyin Gümüş, geçen 13 Temmuz günü terör örgütü IŞİD'in hücre evi olduğu ileri sürülen bir evi araştırmak için gittiği Üçoklar Mahallesi 47 numaralı sokakta Hanifi Ç., tarafından başına ateş edildi.



Kaçan saldırgan Hatay'da yakalanıp tutuklanırken, ağır yaralı polis memuru özel hastanede tedavi altına alındı. 3 çocuk babası polis memuru Gümüş, 10 günden bu yana sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybederek şehit oldu. Gümüş'ün şehit olduğunu haberini alan meslektaşları da hastaneye koştu.








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