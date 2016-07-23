

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Hüseyin Gümüş, geçen 13 Temmuz günü terör örgütü IŞİD'in hücre evi olduğu ileri sürülen bir evi araştırmak için gittiği Üçoklar Mahallesi 47 numaralı sokakta Hanifi Ç., tarafından başına ateş edildi.







Kaçan saldırgan Hatay'da yakalanıp tutuklanırken, ağır yaralı polis memuru özel hastanede tedavi altına alındı. 3 çocuk babası polis memuru Gümüş, 10 günden bu yana sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybederek şehit oldu. Gümüş'ün şehit olduğunu haberini alan meslektaşları da hastaneye koştu.