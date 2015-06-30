IŞİD'LİLER YİNE SINIRA GELDİ
Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Halep kentinin Cerablus ilçesini kontrolünde tutan IŞİD militanları dün sınır hattına yakın bir noktaya geldi ve toprağa patlayıcı döşedi. Sınırda nöbet tutan askerlerin hemen yakınındaki bölgede gözüken ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran IŞİD militanları bugün öğle saatlerinde yine sınıra yakın bir noktada görüldü. Sınır hattına gelen 3 IŞİD militanından birisi silahıyla önlem alırken, diğer 2 militan ise kazdığı toprağa patlayıcı yerleştirdi.
2 GAZETECİYE KİMLİK KONTROLÜ
Sınır hattında bu gelişmeyi takip eden bazı gazeteciler askerler tarafından yasak bölgeyi görüntülediği gerekçesiyle polise şikayet edildi. Şikayet üzerine sınır hattına gelen polisler, 2 muhabiri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Gazeteciler burada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
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