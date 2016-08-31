ABD, terör örgütü IŞİD'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.



ABD, terör örgütü IŞİD'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında başına ödül konan Halimov'un örgütte önemli konumda olduğu belirtildi.