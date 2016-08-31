O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ışid'li teröristin başına 3 milyon dolar!

IŞİD'Lİ TERÖRİSTİN BAŞINA 3 MİLYON DOLAR!

ABD, terör örgütü IŞİD'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 08:53
Puan Ver : Işid'li Teröristin Başına 3 Milyon Dolar!(0/10)


ABD, terör örgütü IŞİD'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında başına ödül konan Halimov'un örgütte önemli konumda olduğu belirtildi.








Etiketler: Işid  Li  Teröristin  Başına  3  Milyon  Dolar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER