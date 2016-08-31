IŞİD'Lİ TERÖRİSTİN BAŞINA 3 MİLYON DOLAR!
ABD, terör örgütü IŞİD'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
ABD, terör örgütü IŞİD'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında başına ödül konan Halimov'un örgütte önemli konumda olduğu belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar