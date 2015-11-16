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ışid'li kadın ve çocukları da öldürelim

IŞİD'Lİ KADIN VE ÇOCUKLARI DA ÖLDÜRELİM

Danimarka Halk Partisi milletvekili Soren Espersen, IŞİD militanlarının Paris'te düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Espersen açıklamasında 'IŞİD'li kadın ve çocukları da öldürelim' ifadesini kullandı.

Tarih : 16 Kasım 2015, 16:35
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Fransa'nın başkenti Paris'te IŞİD militanlarının düzenlediği ve 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların yankısı dünya çapında sürüyor.



Konu hakkında açıklama yapan Danimarka Halk Partisi milletvekili Soren Espersen, militanlara yönelik daha fazla hava saldırısı çağrısında bulundu. Espersen, "Artık IŞİD'i vurmalıyız. Kadın ve çocukların arkalarına saklanıyorlar ve bizim centilmen olduğumuzu bildikleri için öyle hareket ediyorlar. Bundan sonra kadın çoluk çocuk demeden hepsini beraber bombalayalım, nasıl olsa o kadınlar da sistemin içindedir, yoksa bu savaş bitmez" açıklamasını yaptı.








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