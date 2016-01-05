

Ankara'da yeni yılda eylem hazırlığındayken yakalanan IŞİD militanlarından Musa Canöz'ün (28) canlı bomba, daha yaşlı olan Adnan Yıldırım'ın (40) çantacı olduğu ortaya çıktı. Ankara'da yeni yılda canlı bomba eylemi hazırlığındayken Mamak'ta TOKİ'ye ait kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandıktan sonra "silahlı terör örgütü üyeliği ve patlayacı madde bulundurmak" suçlarından tutuklanan iki eylemcinin emniyet, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktı.







KARDEŞİ VE AMCASI IŞİD SAFLARINDA ÖLMÜŞ







Ayrıntılı ifade veren iki eylemciden Canöz, "2011'de kendi kendime Suriye'ye hicret ettim. Annemi, babamı ve tüm ailemi de alarak Suriye'ye yerleştim. Burada evlendim ve çocuğum oldu" dedi. Canöz, ifadesinde, kardeşi Kadir ve amcasının Suriye'de IŞİD saflarında savaştığını ve PKK ile girdikleri silahlı çatışmalar sonucu Kobani'de öldüklerini anlattı.







İNTİKAM İÇİN IŞİD'E KATILMIŞ







"Kardeşim benim dünyadaki en değerli varlığımdı" diyen Canöz, "Benim amacım PKK'dan intikam almaktı. PKK'ya darbe vurmaktı" dedi. Canöz'ün de, kardeşini ve amcasını kaybetmesinden sonra Kobani'ye giderek, IŞİD saflarında savaştığı anlaşıldı.