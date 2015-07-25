





B. Y, 2013'te IŞİD'e katılan oğlunun peşinden dört kez Suriye'ye gitmiş. İki defa bulup getirmesine rağmen oğlu V. Y. tekrar örgüte dönmüş. Çaresiz baba, artık emniyete başvurmayacağını, çünkü bir şeyin değişmediğini söylüyor.







B. Y, IŞİD'e katılan oğlu için defalarca emniyete başvurup sonuç alamayan çaresiz babalardan biri. Oğlu V. Y, 15 Nisan 2013'te bir mektup bırakarak örgüte katılmış. B. Y'nin, 3 ay sonra kendi imkânlarıyla Suriye'den getirdiği oğlu, 8 gün sonra tekrar kaçmış. Baba, 2014'te bir kez daha bulmuş oğlunu, ancak bir yıl yanında tutabilmiş. B. Y, “Çocuğum işsizdi. Birçok yere başvurdum. Kimse ilgilenmedi. Bir iş ve psikolojik destek verilseydi evladım tekrar gitmezdi.” diyor. Hiçbir şey değişmediği için artık emniyete de başvurmak istemiyor. Son dönemdeki olaylara bakıp oğlunun intihar bombacısı olmasından korkuyor: “Ne sabahımız kaldı ne akşamımız. Biz ölmüşüz. Suriye'den dönenlerin intihar saldırılarını görüp endişeleniyorum. Allah kimsenin başına vermesin.”







IŞİD'in Gaziantep, Adıyaman ve Adana'da üslendiğini söyleyen B. Y, oğlunu ararken tespit ettiği yerlerin isimlerini, derneklerin adresini tek tek emniyete verdiğini anlatıyor. “Ben yerlerini buldum ama devlet çalışmıyor mu? Niye bunları yakalamıyorlar?” şeklinde konuşuyor.