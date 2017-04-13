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ışid'in zehirli gaz deposu vuruldu, yüzlerce ölü var

IŞİD'İN ZEHİRLİ GAZ DEPOSU VURULDU, YÜZLERCE ÖLÜ VAR

Suriye ordusu, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun bombardımanında terör örgütüne ait zehirli gaz deposunun isabet aldığını duyurdu.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:31
Puan Ver : Işid'in Zehirli Gaz Deposu Vuruldu, Yüzlerce Ölü Var(10/10)7


Suriye ordusu, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun bombardımanında terör örgütüne ait zehirli gaz deposunun isabet aldığını duyurdu. Resmi televizyonun haberine göre, gaz sızıntısı nedeniyle aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Habere göre, saldırının gerçekleştiği yer doğudaki Deyr ez Zor'a bağlı Hatila Köyü.



Geçen hafta İdlib'de kimyasal katliam yapan Şam rejimi, büyük bir uluslararası baskı altında. Ülkedeki tüm kimyasal silahların çıkarıldığını savunan rejim, söz konusu haberle kendi üstündeki baskıyı hafifletmeyi deniyor olabilir. Haber henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.



 



kaynak:milliyet








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