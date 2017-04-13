

Suriye ordusu, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun bombardımanında terör örgütüne ait zehirli gaz deposunun isabet aldığını duyurdu. Resmi televizyonun haberine göre, gaz sızıntısı nedeniyle aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Habere göre, saldırının gerçekleştiği yer doğudaki Deyr ez Zor'a bağlı Hatila Köyü.







Geçen hafta İdlib'de kimyasal katliam yapan Şam rejimi, büyük bir uluslararası baskı altında. Ülkedeki tüm kimyasal silahların çıkarıldığını savunan rejim, söz konusu haberle kendi üstündeki baskıyı hafifletmeyi deniyor olabilir. Haber henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.







kaynak:milliyet