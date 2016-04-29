IŞİD'İN YENİ GELİR KAYNAĞI: BALIK VE ARABA
Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) petrol geliri düşünce para bulmak için alternatif yollara yöneldi. Irak Merkezi Soruşturma Bürosu, IŞİD'in para bulmak için, balıkçılık ve araç satışına başladığını açıkladı.
Amerikalı yetkililer de, terör örgütünün uzun süredir gelir sağladığı balık çiftliği işine geri döndüğünü doğruladı. Bağdat'ın kuzeyine kurulan balık çiftlikleri IŞİD tarafından 2007 yılından beridir gelir kaynağı olarak kullanılıyordu.
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